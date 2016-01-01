تلقى اللواء مصطفى النمر إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شربين المقدم أحمد حسين يفيد اشتعال النيران داخل منزل، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شربين ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ|4| سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده. وبالفحص تبين نشوبه بشقة ببندر شربين استئجار |محمود ع.م| 42 سنة صاحب محل مشغولات ذهبية كائنة بالطابق الثالث علوي بعقار مكون من خمسة طوابق.نتج عن الحادث احتراق المحتويات بالكامل وسقوط جزء من حائط المطبخ والبلكونة على إثر انفجار إسطوانة غاز صغيرة الحجم محلية الصنع وإصابة زوجة مالك الشقة |نجلاء ع. ق| (40 سنة- ربة منزل)، ونجليها |كريم| (17 سنة) و|أحمد| (15 سنة) |بحروق بسيطة بالساعدين والوجه وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزى وتلقوا العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج. بسؤال مالك الشقة علل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالشقة وامتداد النيران إلى المطبخ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في حدوثه وقدر قيمة التلفيات بنحو مائة ألف جنيه. تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال المركز بتاريخه وجار العرض على النيابة العامة.