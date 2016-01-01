ب- صاحب محل كبابجي -29 سنة |ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 56 مم.وتم الضبط عقب أن اشتبهت به الدورية الأمنية التي تقوم بتفقد الأحوال الأمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وفور أن شاهدته قامت بتفتيشه والعثور بحوزته على السلاح الناري وباقتياده لديوان عام المديرية اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.