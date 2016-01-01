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ضبط نائب سلفي سابق لاتجاره بالعملات الأجنبية في ملوي
أمرت نيابة مركز ملوي بالمنيا، بضبط نائب سلفي سابق عن حزب النور، لتورطه في الاتجار بالعملات الأجنبية
كما قررت النيابة حبس نجله وزوج ابنته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، بهدف الاتجار والإضرار بالاقتصاد الوطني.وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا، بورود معلومات لإدارة البحث الجنائى، والأمن الوطنى، وفرع الأمن العام، مفادها قيام |محمد م- 54 سنة|، عضو مجلس نواب سابق عن حزب النور، ومقيم بقرية البرشا بمركز ملوى، بالاتجار في العملات الأجنبية، خاصة الدولار بنطاق محل إقامته.وأضافت المعلومات أنه كان يجمع الأموال من المواطنين، ويروجها بالقاهرة على عملائه بهدف التربح والإضرار بالاقتصاد القومى، وتكليفه لزوج كريمته |محمد خ- 29 سنة- حاصل على بكالوريوس|، ومقيم بالمقطم بالقاهرة، بالتردد على دائرة المحافظة لمزاولة نشاطه الإجرامى في تجارة العملة، وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.
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