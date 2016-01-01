وأسفرت الحملة عن ضبط (85779) قضية سرقة تيار كهربائى، و(380) مخالفة شروط التعاقد وتحصيل (77748) غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل (252) مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ (11483) جنحة حبس.كما تمكنت قوات مباحث الضرائب العامه من ضبط العديد من المخالفات من خلال ضبط (306) حالة تهرب متنوعة و(80) حالة تهرب متنوعة و(201) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.وتم أيضا ضبط (290) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية و(286) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (651) حكم قضائى متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة.