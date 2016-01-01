-
رياضة
- مجلس الجبلاية يغيب عن القمة 113
- هوندا يرغب في الرحيل إلى الدوري الأمريكي
- الشناوي: نسعى للفور على الأهلي وحصد الـ3 نقاط
- الأهلي يتقدم على الزمالك 2 - 1 بالشوط الأول لقمة دوري الناشئين
- الحرية البورسعيدي يحصد كأس السوبر للكرة الطائرة جلوس رجال
- علاء ميهوب يتوقع فوز الأهلي في لقاء القمة
- طاهر أبو زيد: توقع الفائز في لقاء الأهلي والزمالك «صعب»
- لاعبو الأهلي يستعدون لبدء محاضرة القمة 113
- بالصور.. لاعب مانشستر يونايتد يدخن الشيشة
- فينالدوم: مانشستر سيتي يجب أن يخشى هجوم ليفربول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الداخلية: ضبط 85 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من ضبط العديد من المخالفات من خلال توجيه حملة أمنية مكبرة
وأسفرت الحملة عن ضبط (85779) قضية سرقة تيار كهربائى، و(380) مخالفة شروط التعاقد وتحصيل (77748) غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل (252) مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ (11483) جنحة حبس.كما تمكنت قوات مباحث الضرائب العامه من ضبط العديد من المخالفات من خلال ضبط (306) حالة تهرب متنوعة و(80) حالة تهرب متنوعة و(201) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.وتم أيضا ضبط (290) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية و(286) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (651) حكم قضائى متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)