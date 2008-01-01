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تأجيل دعوى وقف إعلان «الدندو» لـ٢ مارس
قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف إعلانات شركة جهينة التي يظهر أو يستخدم فيها الأطفال والمعروف باسم |الدندو| إلى جلسة ٢ مارس المقبل
واختصمت الدعوى رقم ٥٩٨٨٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، حيث ذكرت الدعوى أن هناك حالة من التنطع اللاأخلاقي والسخافة والبذاءة تمثلت في إعلان منتجات شركة جهينة والذي ضرب بكل القيم والأخلاق بل امتد في سخافته إلى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية التي تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة في نفوس أبنائنا من الأطفال أو الشباب والتي نحن في سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية.وأضافت الدعوى أن أمام هذا الاسفاف والتدني واستغلال الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بخلاف احتواء هذا الإعلان على حوار غير مناسب أخلاقيا ولا اجتماعيا فضلا عن أن محتوى الإعلان يشجع على التحرش في الوقت الذي يتعين فيه على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مواجهة هذه الظاهرة بزيادة الوعي لدى الشباب والأطفال وتكمن الخطورة الاجتماعية، في تأثير هذه الإعلانات في لفت انتباه الأطفال، ورغبتهم في المحاكاة والتقليد، لما يشاهدونه من أقرانهم، ما يعرض أخلاق الأطفال للخطر بما يخالف قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.
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