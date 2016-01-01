تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف، وتمكنت من تأمين تنفيذ 217 قرار إزالة، بمديريات أمن |المنيا، أسيوط، السويس، القليوبية، المنوفية|