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حملات أمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ5 محافظات
29
ديسمير
2016
15:48 PM
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تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف، وتمكنت من تأمين تنفيذ 217 قرار إزالة، بمديريات أمن |المنيا، أسيوط، السويس، القليوبية، المنوفية|
ويأتي ذلك استمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
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