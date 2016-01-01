يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة مديرية أمن الفيوم لإحكـام السيطرة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني الفعال. وتفقد مدير الأمن قسم شرطة أول شرطة الفيوم، و مركز شرطة الفيوم، ومركز شرطة سنورس، وبعض الأكمنة الأمنية. والتقى بالضباط والأفراد وقام بتبصيرهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم القيام بها والتأكد من يقظتهم وجدية الأداء، وكلف بضرورة تكثيف الجهود لضبط الجريمة بشتى صورها والخارجين عن القانون، وكافة صور المخالفات الأمنية والانضباطية وحفظ أمن المواطن مع مراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.