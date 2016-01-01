موسكو وأنقرة تعتزمان تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا قبل بداية العام الجديد

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، بأن تركيا وروسيا تعتزمان تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا قبل مطلع العام الجديد.

وقال الوزير التركي ردًا على سؤال لقناة «خبر» التلفزيونية التركية في أنقرة، إن "وقفًا لإطلاق النار يمكن أن يطبق في أية لحظة". وأضاف: "نعتزم التوصل إلى ذلك قبل بداية السنة الجديدة".