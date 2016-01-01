رئيسة تايوان ستتوقف في أمريكا في خطوة يتوقع أن تثير غضب الصين

تايبه (رويترز) - قالت وزارة الخارجية في تايوان يوم الخميس إن رئيسة البلاد تساي إينج وين ستتوقف في الولايات المتحدة أثناء رحلتها المقررة لأمريكا اللاتينية الشهر المقبل في خطوة من المتوقع أن تثير غضب الصين التي حثت واشنطن على منع توقفها على أراضيها.

وتشك الصين بعمق في تساي التي تعتقد أنها ترغب في الاستقلال الرسمي لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين إقليما مارقا غير مؤهل لإقامة علاقات على مستوى الدول.

وقالت الوزارة إن تفاصيل توقف تساي في الولايات المتحدة ستكشف خلال الأيام المقبلة.

وتحظى تفاصيل هذا التوقف باهتمام حيث إن وسائل الإعلام التايوانية تكهنت بأن تسعى تساي للقاء أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسا للبلاد يوم 20 يناير كانون الثاني.

وأثار ترامب غضب الصين عندما تحدث مع تساي هاتفيا هذا الشهر.

وحولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 1979.

وكان مكتب تساي قد أعلن هذا الشهر أنها ستزور هندوراس ونيكاراجوا وجواتيمالا والسلفادور بذلك الترتيب. ومن المقرر أن تغادر تايوان في السابع من يناير كانون الثاني وتعود إليها في الخامس عشر من الشهر.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)