تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الخميس، حكمها في الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى ووزير الدولة للشئون القانونية في حكومة الإخوان محمد محسوب والإخواني محمود حسين

أقام الدعاوى سمير صبري المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وسجلت الدعاوى بأرقام ٢٤٧٣٦،٣١٤٣١،٣٠٠٠١، استنادا إلى انتماء المطعون ضدهم إلى جماعة إرهابية، ومخالفتهم لمواد قانون الجنسية التي أوقفت استمرار حصول المصري على جنسيته على عدم ارتكابه على أفعال معادية للدولة.