اخبار مصر
-
رياضة
- فوربس: ثروة وودز نحو 740 مليون دولار وجوردان ملياردير
- طموح الزمالك يصطدم بالأهلي المتصدر في «كلاسيكو الثأر»
- فيكتور كاساي حكم لقاء القمة 113.. أول من استعمل تقنية الفيديو «تقرير»
- الأهلي يستضيف الزمالك اليوم في قمة الناشئين بالسويس
- أبو رجيلة عن القمة 113: صعبة للغاية وشيكابالا مفتاح الفوز
- تونس تفوز على منتخب كتالونيا بركلات الترجيح استعدادا لأمم أفريقيا
- بني سويف يقترب من ضم النيجيري بنجامين
- مهاجم الزمالك يتعاقد مع الشهداء
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والسعودي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والسعودي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحكم في إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى..اليوم
29
ديسمير
2016
08:47 AM
بواسطة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الخميس، حكمها في الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى ووزير الدولة للشئون القانونية في حكومة الإخوان محمد محسوب والإخواني محمود حسين
أقام الدعاوى سمير صبري المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وسجلت الدعاوى بأرقام ٢٤٧٣٦،٣١٤٣١،٣٠٠٠١، استنادا إلى انتماء المطعون ضدهم إلى جماعة إرهابية، ومخالفتهم لمواد قانون الجنسية التي أوقفت استمرار حصول المصري على جنسيته على عدم ارتكابه على أفعال معادية للدولة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع