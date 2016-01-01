تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رأفت المالكي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في ثورة يناير