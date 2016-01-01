اخبار مصر
-
رياضة
- فيكتور كاساي حكم لقاء القمة 113.. أول من استعمل تقنية الفيديو «تقرير»
- الأهلي يستضيف الزمالك اليوم في قمة الناشئين بالسويس
- أبو رجيلة عن القمة 113: صعبة للغاية وشيكابالا مفتاح الفوز
- تونس تفوز على منتخب كتالونيا بركلات الترجيح استعدادا لأمم أفريقيا
- بني سويف يقترب من ضم النيجيري بنجامين
- مهاجم الزمالك يتعاقد مع الشهداء
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والسعودي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والسعودي
- الجبلاية تخطر ناشئي الداخلية بإلغاء مباراتهم مع الاتحاد هاتفيا
- الزمالك والأهلي في القمة 113 (ملف خاص)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة.. اليوم
29
ديسمير
2016
07:47 AM
بواسطة
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رأفت المالكي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في ثورة يناير
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير في أوراق رسمية ومحررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومي لمصابي الثورة وذوي الشهداء.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع