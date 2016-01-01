مانيلا (رويترز) - قالت الحكومة الفلبينية يوم الخميس إن هجوما بقذيفة مورتر تسبب في إصابة 33 شخصا خلال مباراة ملاكمة للهواة. وهذا ثاني هجوم يشنه مجهولون على مكان عام خلال أقل من أسبوع.

وجرى تفجير قذيفة مورتر عيار 81 ملليمتر عن بعد بواسطة هاتف محمول خلال مباراة للملاكمة خرج مركز تجاري في منطقة ليتي في وقت متأخر يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إنها لم تحدد هوية أي مشتبه به كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة كاثوليكية خلال احتفال عيد الميلاد في جزيرة ميندناو المضطربة بجنوب الفلبين والتي تقطنها أغلبية مسلمة مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وقالت الشرطة إنه ليست هناك دلائل على وجود صلة بين الهجومين.

وحذر الرئيس رودريجو دوتيرتي من خطر انتشار التشدد الإسلامي في الفلبين وتسلل تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد إذا نجح الهجوم الرامي إلى طرد مقاتليه من العراق وسوريا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)