تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع بقضية إعادة محاكمة 156 متهمًا في |مذبحة كرداسة|، التي وقعت أحداثها يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وراح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي ومختار العشماوي، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم في أغسطس 2013 بالاشتراك مع آخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 156 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.