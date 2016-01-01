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الحكم في إسقاط جنسية نجل القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق.. اليوم
29
ديسمير
2016
05:47 AM
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تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، والإعلامي خالد عبدالله لانتمائهم لجماعة الإخوان
حملت الدعاوى المقامة من سمير صبري المحامي أرقام ٢٣٦٣٧،٤٤٧٩٥، ٢١٤٢٠، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، استنادا إلى مواد قانون الجنسية التي تتيح سحب جنسية كل من تورط في أفعال تهدد الأمن القومي للبلاد.
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