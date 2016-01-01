«الإداري» يصدر اليوم الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني مراد على

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى مراد على