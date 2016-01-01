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«الإداري» يصدر اليوم الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني مراد على
29
ديسمير
2016
05:47 AM
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى مراد على
اختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما للحكم بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
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