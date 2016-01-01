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الحكم في دعوى خلع إبراهيم سعيد.. اليوم
تصدر محكمة أسرة المعادى اليوم الخميس، دعوى الخلع المقامة من |ابتسام كامل| الشهيرة بـ|شهد عبد الله| زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق
وكانت زوجة إبراهيم سعيد تقدمت بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان اللاعب زواجه الرابع.وأرسل مكتب تسوية المنازعات الأسرية خطابا لـ|إبراهيم سعيد|، يطالبه بالحضور لتسوية الموضوع وديا، وذلك بعد زواج دام 5 سنوات، ولم تكن الزوجة الرابعة لإبراهيم سعيد السبب الوحيد في إقامة زوجته القضية، بل لتهربه من الإنفاق على مقيمة الدعوى وولدها، ومطالبتها بالتنازل عن كل ما تملك له. وأقامت زوجة |سعيد| 3 دعاوى قضائية توحدت مطالبها لدفع نفقة صغير لابنها آدم، بينما اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا وأقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادي لتمكينه من رؤية نجله.وأكدت «ابتسام» أن زوجة إبراهيم سعيد الرابعة مغربية وتُدعى «إيمان»، تزوجها عرفيًا، لذا لم يتم إخطارها بهذه الزيجة رسميا، كما كشفت أن زوجها تبرأ من نجله الوحيد «آدم»، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده قائلًا: «ابني مات وأخذت عزاه، ماليش ابن، وانتِ وهو في الشارع».
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