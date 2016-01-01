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القبض على هاربين منذ أحداث يناير في الجيزة
29
ديسمير
2016
02:47 AM
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ضبط رجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس عاطلين هاربين من السجون إبان ثورة يناير، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بالواقعة
وكانت معلومات وردت للمقدم هاني عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفادها قيام (م. ب) و(م. و)، هاربين من السجون إبان ثورة يناير، وأولهم هارب من حكم بالسجن 15 عاما والثاني هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بالتردد على دائرة المركز، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات، تمكن النقباء محمد خليل وأحمد عكاشة ومحمود أيمن معاونو المباحث، من ضبط المتهمين في عدة أكمنة سرية معدة لهما.وبمواجهتهما، اعترفا بالأحكام الصادرة ضدهما، وتم تحرير محضرين بالواقعة وإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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