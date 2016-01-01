تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من إسماعيل سليم عضو الاتحاد المصري لكرة السلة، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات الاتحاد؛ لمخالفتها للقانون

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 159 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتيهما، وذكرت أن الانتخابات التي أجريت في اتحاد كرة السلة خالفت الضوابط واللوائح المعمول بها، وكذلك الدستور والقانون، لكونها تمت بدون شفافية.