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ضبط 18 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في أبو النمرس
29
ديسمير
2016
02:47 AM
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شنّ رجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس حملةً أمنيةً مكبرةً؛ لضبط الخارجين عن القانون وحاملي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المركز
وتمكن المقدم هاني عكاشة رئيس المباحث، والنقباء محمد خليل وأحمد عكاشة ومحمود أيمن معاونو المباحث، من ضبط 18 متهما، عثر بحوزة 6 منهم على 6 أسلحة نارية تنوعت ما بين فرد خرطوش وطبنجة و20 طلقة نارية، كما تم ضبط 12 متهما عثر بحوزتهم على كميات متنوعة من الأقراص المخدرة والحشيش.بمواجهة المتهمين بوقائع الضبط، اعترفوا أمام العقيد ضياء رفعت، مفتش المباحث بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطر اللواءان هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وخالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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