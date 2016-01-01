وكان المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا يفيد بمصرع عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين للرائد أحمد السويركي معاون أول المباحث، أن عاملين يقيمان بشقة سكنية واحدة، وأن خلافا نشب بينهما على أولوية الاستحمام واستنفد أحدهما الكمية من المياه الساخنة، ما دفع الآخر بطعنه بسلاح أبيض |سكين| محدثا إصابته بجرح نافذ بالصدر، أدت لوفاته في الحال.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، باحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.