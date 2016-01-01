ألقى رجال مباحث قسم شرطة الحوامدية القبض على عاطل عثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة

أحداث الواقعة بدأت عندما وردت معلومات للرائد تامر صالح رئيس المباحث تفيد بحيازة المتهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات.وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبان عبد العزيز فرحات ومصطفى حجران معاونا المباحث من ضبط المتهم في كمين أمني سري وبحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات نارية من ذات العيار.بمواجهة المتهم، اعترف أمام العقيد ضياء رفعت مفتش المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.