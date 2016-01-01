لقي، اليوم الأربعاء، مسن مصرعه متأثرا بإصابته وذلك عقب سقوط سيجارة من يده على فراشه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

وكان العقيد وائل البدوي مأمور قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا بمصرع رجل مسن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين للرائد تامر صالح والنقيب عبد العزيز فرحات معاون المباحث، أن المتوفى يبلغ من العمر 80 عاما، وأثناء تواجده بمنزله أشعل سيجارة لكنها سقطت منه سهوا على فراشه، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وتوفى متأثرا بإصابته، وأنه لا توجد شبهه جنائية وراء الحادث.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.