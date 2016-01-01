وكانت الهيئة الرقابية تمكنت من ضبط محمد فتحي صادق حال تقاضيه 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من هشام ماشي، مصري الأصل، كندي الجنسية، مقابل عدم تحرير مخالفات ضد المبنى الذي يقوم بإنشائه في السادس من أكتوبر.وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا حول طلب رئيس الحي المتميز بأكتوبر رشاوى مقابل عدم تحرير مخالفات لمبنى.وعقب تقنين الإجراءات والتوثيق بالصوت والصورة، أمكن ضبط المتهم متلبسا، أثناء تقاضيه رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.