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روسيا تدين قصف سفارتها في دمشق
28
ديسمير
2016
21:15 PM
بواسطة
أدانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، تعرض سفارتها في العاصمة السورية دمشق للقصف مرتين.
ونقلت قناة «يورونيوز»، عن الخارجية الروسة قولها: إن قذيفة أصابت ساحة داخل مجمع السفارة بينما سقطت أخرى، وشارك خبراء المتفجرات في تحييد القذائف التي لم تتفجر.
وكانت السفارة الروسية في دمشق قد تعرضت لعدة هجمات في أوقات سابقة.
ونقلت قناة «يورونيوز»، عن الخارجية الروسة قولها: إن قذيفة أصابت ساحة داخل مجمع السفارة بينما سقطت أخرى، وشارك خبراء المتفجرات في تحييد القذائف التي لم تتفجر.
وكانت السفارة الروسية في دمشق قد تعرضت لعدة هجمات في أوقات سابقة.
بواسطة
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