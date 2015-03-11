أدانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، تعرض سفارتها في العاصمة السورية دمشق للقصف مرتين.



ونقلت قناة «يورونيوز»، عن الخارجية الروسة قولها: إن قذيفة أصابت ساحة داخل مجمع السفارة بينما سقطت أخرى، وشارك خبراء المتفجرات في تحييد القذائف التي لم تتفجر.



وكانت السفارة الروسية في دمشق قد تعرضت لعدة هجمات في أوقات سابقة.

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