اخبار مصر
-
رياضة
- معروف يوسف يطلب إجازة من الزمالك لمدة أسبوعين
- ألتراس الإسماعيلي يحتفل بمرور 9 سنوات على تأسيسه
- يوفنتوس يضم الفنزويلي رينكون حتى نهاية الموسم
- بتروجت 98 يسحق السكة الحديد برباعية في دوري القاهرة
- فضل وفؤاد يقودان هجوم المقاولون أمام بتروجت
- ١٩ لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي
- رسميا.. التشيكي ستراكا مديرا فنيا للإسماعيلي
- مدرب طنطا: لم نقدم المستوي المطلوب ونستحق الهزيمة أمام الداخلية
- فرانس فوتبول: محمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل للأفارقة في 2016
- كومان مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من التراخي أمام هال سيتي المتعثر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بالشرقية
28
ديسمير
2016
19:48 PM
بواسطة
تكثف أجهزة الأمن بالشرقية جهودها لكشف هوية جثة شخص في العقد الخامس من العمر عُثر عليها بدائرة مركز بلبيس
وكان العميد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث المديرية تلقى إخطارا يفيد عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشخص يعتقد أنه في العقد الخامس من العمر ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ويرتدي ملابسه بالكامل ولم يعثر بحوزته على أي إثبات يدل على شخصيته وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.وبانتقال الطب الشرعي للمشرحة ومعاينة الجثة وبالفحص، تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية ويكثف فريق البحث من جهوده لكشف عن هوية المجني عليه وذلك عن طريق نشر صوره بجميع المديريات وأقسام الشرطة للتوصل لهويته أو قيام أحد بالتعرف على صوره التي تم نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع