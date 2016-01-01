وكان العميد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث المديرية تلقى إخطارا يفيد عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشخص يعتقد أنه في العقد الخامس من العمر ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ويرتدي ملابسه بالكامل ولم يعثر بحوزته على أي إثبات يدل على شخصيته وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.وبانتقال الطب الشرعي للمشرحة ومعاينة الجثة وبالفحص، تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية ويكثف فريق البحث من جهوده لكشف عن هوية المجني عليه وذلك عن طريق نشر صوره بجميع المديريات وأقسام الشرطة للتوصل لهويته أو قيام أحد بالتعرف على صوره التي تم نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية.