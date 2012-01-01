وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط «139 إسطوانة بوتاجاز، 9.200 لتر بنزين وسولار، 75 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات المخابز، 62 قضية في مجال الغش التجارى، 12 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في سلعتى السكر والأرز وزيت الطعام التموينى، 18 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك غير صالحة للاستهلاك، 17 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، 5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، 6 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة غير صالحة للاستهلاك».