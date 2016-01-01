اخبار مصر
-
رياضة
- معروف يوسف يطلب إجازة من الزمالك لمدة أسبوعين
- ألتراس الإسماعيلي يحتفل بمرور 9 سنوات على تأسيسه
- يوفنتوس يضم الفنزويلي رينكون حتى نهاية الموسم
- بتروجت 98 يسحق السكة الحديد برباعية في دوري القاهرة
- فضل وفؤاد يقودان هجوم المقاولون أمام بتروجت
- ١٩ لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي
- رسميا.. التشيكي ستراكا مديرا فنيا للإسماعيلي
- مدرب طنطا: لم نقدم المستوي المطلوب ونستحق الهزيمة أمام الداخلية
- فرانس فوتبول: محمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل للأفارقة في 2016
- كومان مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من التراخي أمام هال سيتي المتعثر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الداخلية: ضبط 30 ألف متهم محكوم عليهم في 173 ألف قضية بالمحافظات
28
ديسمير
2016
19:48 PM
بواسطة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها بمختلف المحافظات
وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار،وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء جمال عبد البارى خلال أسبوع عن تنفيذ 173 ألف و956 أحكام قضائية متنوعة شمل تنفيذ 2342 حكما جنائيا 95585 حكم حبس جزئيا، و55627 أحكام غرامات، و20402 حكم مخالفات بإجمالي 30 ألف و437 متهما.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع