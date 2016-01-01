شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها بمختلف المحافظات

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار،وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء جمال عبد البارى خلال أسبوع عن تنفيذ 173 ألف و956 أحكام قضائية متنوعة شمل تنفيذ 2342 حكما جنائيا 95585 حكم حبس جزئيا، و55627 أحكام غرامات، و20402 حكم مخالفات بإجمالي 30 ألف و437 متهما.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.