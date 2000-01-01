ترجع الواقعة بورود معلومات للعميد أحمد خيرى رئيس مباحث شمال القاهرة، تفيد قيام |يحيى زكريا محمد محمد|، 56 سنة، مهندس استشاري، بقيامه بالنصب على المواطنين ببيع أراضٍ وهمية، وبالتحري عن الواقعة بقيادة العقيد نور الدين مفتش المباحث تبين صحتها. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبط |باسم محمد عبد المنعم|، مستخلص جمركى مقيم بالإسكندرية، و|عبد الرحيم محمد عبدالرحيم| 33 سنة، أمين شرطة بقطاع الأمن المركزي، و|عبد الخالق مصطفى|، مراقب أمن، ومقيم بالمطرية، و|غريب عبد المعطي مبروك| 37 سنة، مقيم بالزاوية الحمراء.وتبين قيام المتهم الثاني باستخراج بطاقة رقم قومي لشخص يدعى |محجوب رزق|، صاحب قطعة أرض، وعن طريقه تم بيع قطعة الأرض لأحد العملاء مقابل مبلغ 240 ألف جنيه.تحرر المحضر بالواقعة، وتم إحالة جميع المتهمين للنيابة العامة برئاسة المستشار منتصر أدهم، الذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.