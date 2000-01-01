وأنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة، وأكدوا في التحقيقات أن قوات الأمن قبضت عليهم بطريقة عشوائية أثناء مرورهم بالصدفة في المكان.كانت اشتباكات قد وقعت أول أمس الإثنين، بين رجال الأمن المتواجدين أمام مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، ومجموعة جماهير |ألتراس أهلاوي| التي ترغب في دخول النادي وحضور تدريبات الفريق.