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براءة 5 طالبات من تهمة الشغب بجامعة الأزهر
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ببراءة 5 طالبات بجامعة الأزهر، من اتهامهن بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها الجامعة العام قبل الماضى في القضية المعروفة إعلاميا بـ|رفيدة وأخواتها|
شملت قائمة المتهمات في القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 2013 كلا من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان. وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بوقوع أحداث عنف وتظاهر، داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن في الشغب، وبإحالة المتهمات لمحكمة الجنح قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن، ثم تم التأييد في الاستئناف، إلا أن محكمة النقض قررت قبول الطعن.
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