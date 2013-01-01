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إخلاء سبيل 13 متهما في أحداث «العدوة»
أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و682 متهمًا آخرين، في قضية «أحداث عنف العدوة»، لجلسة 23 يناير
وقررت المحكمة إخلاء سبيل 13 متهمًا ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وقررت تغريم الشاهدين المتغيبين عن جلسة اليوم 500 جنيه.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمي. ويشار إلى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.وتعود أحداث القضية، لما شهدته مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
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