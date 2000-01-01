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إحباط محاولة 8 أشخاص للهجرة غير الشرعية لليبيا في مطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط 8 أشخاص، قبل الهجرة غير الشرعية إلى الجماهيرية الليبية عبر الدروب الصحراوية
كان اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، تلقى اخطارًا من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو (20) طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي، يفيد بضبط ثمانية أشخاص مصريين داخل سيارة، أثناء اعتزامهم مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية وجميعهم مقيمين |البحيرة|. وبمناقشتهم عن سبب قدومهم إلى محافظة مطروح، قرروا أن قام احدهم بتجمعهم بصدد السفر إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية بالاتفاق مع |على أ| من مدينة برانى نظير مبلغ مالى 16 ألف جنيه من كل شخص منهم عقب وصولهم إلى الجماهيرية الليبية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح وجار العرض على النيابة.
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