كان اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، تلقى اخطارًا من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو (20) طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي، يفيد بضبط ثمانية أشخاص مصريين داخل سيارة، أثناء اعتزامهم مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية وجميعهم مقيمين |البحيرة|. وبمناقشتهم عن سبب قدومهم إلى محافظة مطروح، قرروا أن قام احدهم بتجمعهم بصدد السفر إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية بالاتفاق مع |على أ| من مدينة برانى نظير مبلغ مالى 16 ألف جنيه من كل شخص منهم عقب وصولهم إلى الجماهيرية الليبية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح وجار العرض على النيابة.