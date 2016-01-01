من جانبه، دافع أسامة الجوهرى، محامى المتهم خلال الجلسة بخلو الأوراق من قرينة تعضد التحريات ووهمية التنظيم والقضية قائمة على اعترافات شخص ثبت مرضه عقليًا.وأسندت النيابة للمتهم في القضية رقم 327 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ|تنظيم الوايت نايتس| تهم ارتكاب جرائم تأسيس رابطة «وايت نايتس» على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها في جرائم عنف. يشار إلى أن السيد على فهيم الشهير بـ|سيد مشاغب|، قد صدر قرار بإخلاء سبيله في تلك القضية منذ 8 شهور.