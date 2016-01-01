وتبين من التحريات أن المتهم كان في طريقه إلى مزرعة لتربية الكلاب، وأن اللحوم المضبوطة معدة لتكون طعامًا للحيوانات المفترسة |الأسود|، وأنها لم تكن معدة للتوزيع على المطاعم أو المحال التجارية.تجرى التحقيقات برئاسة المستشار محمد فاروق وكيل النيابة، وتبين أن مصدر تلك اللحوم مزرعة لتربية الأسود، وملحق بها مزرعة الحمير لتكون طعاما للحيوانات المفترسة، وأن اللحوم المضبوطة كانت في طريقها لمزرعة أخرى خاصة بتربية الكلاب لتكون طعامًا لها.وجاء في تقرير الطب البيطري الخاص باللحوم المضبوطة، أن اللحوم المضبوطة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وأصدرت النيابة قرارًا بإعدام اللحوم المضبوطة.كانت مباحث التموين بالجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهم في كمين أمني بمنطقة العمرانية، وبحوزته 600 كيلو من لحم الحمير، داخل سيارة ملاكي، وتبين أنه يقوم بذبح الحمير بمدينة الشروق، ويوزعها على الجزارين بالعمرانية.