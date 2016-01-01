وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2301، أن الصحفى شارل فؤاد، توصل إلى فكرة لتسويق جريدة المصرى اليوم التي يمثلها رئيس مجلس ومدير مؤسسة المصرى اليوم عن طريق برنامج هادف وتقوم فكرة البرنامج على تحويل المحتوى الورقى |الإلكترونى| الذي يصلح تليفزيونيا إلى برنامج |نشرة أخبار المصري اليوم|.وأضاف أن الصحفي ابتكر فكرة البرنامج في صورة |اسكريبت| وناقش القضايا التي تهم المجتمع سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ترفيهية وذلك بتحويل محتوى الجريدة إلى برنامج يومى واستضافة عدد من الخبراء المتخصصين، وبعد أن ابتكر شارل فؤاد فكرة البرنامج قام المدعى عليه بتكليفه أن يكون مقدم البرنامج باعتباره مبتكر الفكرة ورئيس تحرير البرنامج، وفى وقت التنفيذ فوجئ الطالب باستبعاده وإسناد البرنامج إلى آخرين من حيث الإعداد والتقديم.