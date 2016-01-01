-
رياضة
- مجمع حمامات سباحة الشيخ زايد يكلف الأهلي 11 مليون جنيه
- الأهلي يهدد بعدم خوض لقاء القمة بسبب الجماهير
- أسوان يمد معسكره يومين بالقاهرة استعدادا لـ«طنطا»
- زغلول صيام يكتب: وهل تظهر الرقابة الإدارية في وزارة الشباب
- بنك مصر يدعم منتخب اليد بـ100 ألف جنيه قبل مونديال فرنسا
- رضا عبدالعال يتوقع انتهاء القمة بالتعادل الإيجابي
- البدري يحذر لاعبي الأهلي من «السوشيال ميديا» قبل القمة 113
- أحمد حسن مكي: تجاهل إسماعيل يوسف دفعني لشكوي الزمالك
- مورينيو يحث مارسيال على السير على خطى مخيتاريان
- طبيب علي فتحي: اللاعب لن يحتاج للتدخل الجراحي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
التحقيقات في واقعة قتل رجل لابنته بالمرج: «شنقها بشال لشكه في سلوكها»
كشفت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس النيابة، وبإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول، تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 5265 والمتهم فيها |م
ك| بقتل ابنته لشكها في سلوكها.أكدت التحقيقات أنه عقب ورود إخطار من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بوجود جثة لفتاة داخل مسكنها بالمرج مشنوقة بشال قماش، تم على الفور انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وإجراء المعاينة التصورية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.وأضافت التحقيقات أنه في اليوم الثاني للواقعة، حضر لديوان القسم والد المجني عليها ويدعي |م. ك | عامل مقيم بالمرج، وأقر أمام معاون المباحث أنه قام بإزهاق روح نجلته بأن وضع لها داخل كوب العصير |سم فئران| للتخلص منها، وعندما بدأت في لفظ أنفاسها الأخيرة قام بالإمساك بها من يديها وخنقها بشال كانت تضعه على رأسها إلى أن فارقت الحياة، وأضاف أنه قام بذلك بسبب شكه في سلوكها منذ أكثر من 3 شهور.وأضاف المتهم أنه منذ اقرب من شهرين قام زوج المجني عليها بالاتصال به، وقال إن ابنته قامت بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من منزل الزوجية، كما أنها تتأخر عند شراء مستلزمات المنزل ولا تلتزم بكلام زوجها، بالإضافة إلى عدم مراعاة ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، حيث اشتكى زوجها من تغيبها عن المنزل 10 أيام، ولم يعرف أين ذهبت ولم تعلمه السبب.وأضافت التحقيقات: إنها عند عودتها لمنزل زوجها قام باحتجازها، ولكنها تمكنت من كسر باب الغرفة وهربت، وعقب ذلك اعترفت لوالدها بأنها كانت على علاقة آثمة برجل غير زوجها، وتريد الانتحار والتخلص من حياتها، وقرر مساعدتها بأن أعطاها سم الفئران في كوب عصير، وانتظر خارج الغرفة لمدة ساعة، ولكن لم تظهر عليها علامات الموت أو السم، فدخل الغرفة، وقام بلف شال قماش كانت ترتديه حول عنقها وخنقها حتى فارقت الحياة.وذكر المتهم أنه تحدث مع ابنته قبل قتلها، وقال لها:«انتي فضحتيني وحطيتي وشي في الأرض، ومش عارف أودي وشي من الناس فين، أنا عاوز أموت واخلص منك ومن عملتك السودة، فردت المجني عليها على والدها قائلة: أنا زهقت من حياتي ومش عاوزاك تضربني لو عاوز تموتني هات ليا سم وأنا هشربه وانت كده متتسجنش».كانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)