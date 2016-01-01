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مجلس الدولة عن «رشوة اللبان»: المتهم ليس قاضيا والمبالغ تخصه
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ديسمير
2016
14:49 PM
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عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط مدير المشتريات بالمجلس أحمد جمال الدين اللبان
وقال المجلس في بيان له: إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
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