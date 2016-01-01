جاء ذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام مالك سوبر ماركت، ومقيم دائرة قسم ثان أكتوبر بتجميع كميات كبيرة من السكر وتخزينها داخل مخزن خاص به ملحق، بالمحل ملكه لبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من الثمن المقرر لها محققا أرباح طائلة غير مشروعة.وباستهدافه أمكن ضبطه وضبط السيارة نقل القليوبية قيادة السائق |م.ه.|، 29 سنة أثناء توقفهما أمام المخزن حيث بلغ إجمالي المضبوطات 138 جِوال وزنت 6900 طن سكر.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.