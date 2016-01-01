وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفي إخطارا من الرائد محمد طارق رئيس مباحث الباجور يفيد بضبط |ي. م. ص. ع| عاطل ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب |سرقات عامة | وسبق اتهامه في 36 قضية ما بين |سلاح ناري– بلطجة- سرقات متنوعة ضرب| وبحوزته سـلاحا ناريا | بندقية خرطوش عيار 12 رش تركي | بدون أرقام- و5 طلقات حية من ذات العيار، و|ع. م. ع. ع. م| حداد مسلح – ومقيم دائرة المركز وبحوزته سـلاحا ناريا | فرد خرطوش عيار 12 رش | وطلقة حية من ذات العيار، و|م. ح. ا. ع|عاطل – ومقيم دائرة المركز وسبق اتهامه في 6 قضايا ما بين |شروع في قتل خطف شنطة- أموال عامة – إيصال أمانة| وضبط بحوزته سـلاحا ناريا | فرد خرطوش عيار 12 رش| وطلقة حية من ذات العيار.كما تم ضبط |ي. م. ص. ع| عاطل ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب | سرقات عامة| وسبق اتهامه في |36 | قضية ما بين |سلاح ناري – بلطجة- سرقات متنوعة - ضرب| وضبط بحوزته |48| لفافة لنبات البانجو المخدر تزن نحو 2 كيلو جرام - ومبلغ مالي 500 جنيه – وهاتف محمول، و|أ. ن. خ. ا|عاطل – ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب |سرقة بالإكراه| وسبق اتهامه في |سرقة بالإكراه – سلاح ناري وذخيرة- إيصال أمانة – ضرب |وضبط بحوزته 18 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، و13 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.وتمكنت الحملة من ضبط |م. ر. ا. م|عاطل ومقيم دائرة المركز والمدرج جنائيا وسبق اتهامه في 2 قضية |سلاح ناري – مخدرات| وبحوزته 7 لفافات لنبات البانجو المخدر| بقصد الاتجار |، و| أ. ا. ش. ا|عاطل – ومقيم دائرة المركز وضبط بحوزته لفافة لنبات البانجو المخدر تزن نحو نصف كيلو جرام - ومبلغ مالي قدره |520| جنيهًا وهاتف محمول | بقصد الاتجار |، و|ع. م. ع. ع. م| حداد مسلح – ومقيم دائرة المركز وضبط بحوزته 11 لفافة لنبات البانجو المخدر ومبلغ مالى، و| م. ا. ر. ا|عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته عدد 30 قرصا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.