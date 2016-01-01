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حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالباجور
شنت مباحث المنوفية برئاسة العميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة النارية
وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفي إخطارا من الرائد محمد طارق رئيس مباحث الباجور يفيد بضبط |ي. م. ص. ع| عاطل ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب |سرقات عامة | وسبق اتهامه في 36 قضية ما بين |سلاح ناري– بلطجة- سرقات متنوعة ضرب| وبحوزته سـلاحا ناريا | بندقية خرطوش عيار 12 رش تركي | بدون أرقام- و5 طلقات حية من ذات العيار، و|ع. م. ع. ع. م| حداد مسلح – ومقيم دائرة المركز وبحوزته سـلاحا ناريا | فرد خرطوش عيار 12 رش | وطلقة حية من ذات العيار، و|م. ح. ا. ع|عاطل – ومقيم دائرة المركز وسبق اتهامه في 6 قضايا ما بين |شروع في قتل خطف شنطة- أموال عامة – إيصال أمانة| وضبط بحوزته سـلاحا ناريا | فرد خرطوش عيار 12 رش| وطلقة حية من ذات العيار.كما تم ضبط |ي. م. ص. ع| عاطل ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب | سرقات عامة| وسبق اتهامه في |36 | قضية ما بين |سلاح ناري – بلطجة- سرقات متنوعة - ضرب| وضبط بحوزته |48| لفافة لنبات البانجو المخدر تزن نحو 2 كيلو جرام - ومبلغ مالي 500 جنيه – وهاتف محمول، و|أ. ن. خ. ا|عاطل – ومقيم دائرة المركز ومسجل شقي خطر فئة ب |سرقة بالإكراه| وسبق اتهامه في |سرقة بالإكراه – سلاح ناري وذخيرة- إيصال أمانة – ضرب |وضبط بحوزته 18 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، و13 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.وتمكنت الحملة من ضبط |م. ر. ا. م|عاطل ومقيم دائرة المركز والمدرج جنائيا وسبق اتهامه في 2 قضية |سلاح ناري – مخدرات| وبحوزته 7 لفافات لنبات البانجو المخدر| بقصد الاتجار |، و| أ. ا. ش. ا|عاطل – ومقيم دائرة المركز وضبط بحوزته لفافة لنبات البانجو المخدر تزن نحو نصف كيلو جرام - ومبلغ مالي قدره |520| جنيهًا وهاتف محمول | بقصد الاتجار |، و|ع. م. ع. ع. م| حداد مسلح – ومقيم دائرة المركز وضبط بحوزته 11 لفافة لنبات البانجو المخدر ومبلغ مالى، و| م. ا. ر. ا|عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته عدد 30 قرصا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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