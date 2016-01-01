وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار، وأنه لم يعرض مثل هذا الأمر على المجلس من قريب أو من بعيد.وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.