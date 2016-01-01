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«القضاء الأعلى»: لم نناقش تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض
28
ديسمير
2016
13:49 PM
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نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما نشر منسوبا إلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن الاقتراح بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بآلية اختيار رئيس محكمة النقض
وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار، وأنه لم يعرض مثل هذا الأمر على المجلس من قريب أو من بعيد.وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.
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