تمكنت الإدارة من ضبط مالك مصنع لإنتاج العصائر لاستخدامه ثمار الفاكهة المختلفة من رواكد ومرتجعات فرز الأسواق وخامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمنطقة حلوان

تعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة بقيام مالك مصنع لإنتاج العصائر، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بإنتاج وتصنيع عصائر مستخدما ثمار الفواكه المختلفة من رواكد ومرتجعات فرز الأسواق وخامات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية دخولها للبلاد |مجهولة المصدر| وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية.عقب تقنيين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعثر على 41600 عبوة عصائر ذات أحجام مختلفة، و5565 طن ثمار فواكه وألوان صناعية وعسل جلوكوز مجهولة المصدر، و405 كجم رول بلاستيك لزوم التغليف، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة لزوم التعبئة و2 ماكينة خط إنتاج.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.