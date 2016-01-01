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دفاع متهم في «أحداث العدوة»: موكلي قبطي وليس له علاقة بالإخوان
28
ديسمير
2016
13:49 PM
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واصلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، جلسة إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و682 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة»
وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات، كما طالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطى كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.
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