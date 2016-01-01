أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين اليوم الأربعاء الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين إلى جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم

كان محمود عبد الكريم مدير إدارة نقابة المعلمين قد أقام دعوى ضد على أمين على الحارس القضائي؛ لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذي ينتمي أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.