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ضبط 3 أسلحة نارية و214 قرصا مخدرا في الوادي الجديد
تمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية من ضبط 3 أسلحة نارية، و214 قرصا مخدرا وكمية من مخدر الحشيش
تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية و4 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة بمركزي بلاط والخارجة.وأسفرت حملة أمنية بمدينتي الخارجة وبلاط عن ضبط |ن.ز.|، عامل، ومقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط |أبانوب.ص|، مقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، وبحوزته 2 بندقية خرطوش، وفرد خرطوش و80 طلقة نارية، ضبط |ابرام.ج|، 23 عاما، من محافظة أسيوط وبحوزته سلاحا ناريا و14 طلقة نارية.كما تم ضبط |ع.ف. |، 44 سنة بائع خضار بمدينة الخارجة، بحوزته 200 قرص مخدر، و|و.م.|، 28 سنة عامل بمدينة بلاط بحوزته 6 أقراص مخدرة، و|أ.ج.| 24 سنة، عامل بالخارجة بحوزته قطعتي حشيش، و|ع.س.| 28 سنة، عامل، وبحوزته قطعة حشيش و6 أقراص مخدرة بمركز الخارجة.تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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