دبي (رويترز) - قال متحدث عسكري إيراني يوم الأربعاء إن إيران حذرت طائرات استطلاع أجنبية حاولت الاقتراب من قواتها أثناء تدريبات عسكرية لقوات الدفاع الجوي على ساحل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن البريجادير جنرال عباس فرجبور قوله "في الأيام الثلاثة الماضية تم إصدار أكثر من 12 تحذيرا لطائرات من خارج المنطقة للامتناع عن الاقتراب من المجال الجوي لمنطقة المناورات."

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن التحذيرات وجهت لطائرات تابعة للبحرية الأمريكية وطائرات بدون طيار اقتربت من منطقة المناورات الجوية السنوية.

وقالت السلطات إن النظام الصاروخي الروسي إس-300 سطح/جو الذي سلم حديثا وصواريخ محلية الصنع فضلا عن رادارات ومعدات حربية إلكترونية من بين الأسلحة التي يجري اختبارها في المناورات التي تمتد في ثلاثة أقاليم في جنوب البلاد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)