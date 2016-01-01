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الداخلية: حضور القمة يقتصر على حاملي الدعوات المختومة
جددت وزارة الداخلية مناشدة جماهير فريقي الأهلي والزمالك بالالتزام بالتعليمات الأمنية للمباراة المقرر إقامتها غدا الخميس، بين الفريقين، والتعاون مع قوات الشرطة لخروج المباراة بالصورة اللائقة بسمعة الرياضة المصرية والحفاظ على سلامة المنشآت الرياضية وذلك تنفيذًا لتعليمات وضوابط إقامة المباراة |بدون جمهور| والالتزام بمتابعتها من خلال شاشات القنوات الناقلة لها
قال مصدر أمني لـ|فيتو|: إنه لن يتم السماح بدخول ستاد ملعب بتروسبورت لحضور، مباراة كرة القدم بين الفريقين؛ إلا لحاملي تذاكر الدعوات المختومة من قِبل الجهات المعنية، ودخول أعضاء مجالس إدارات الناديين واتحاد الكرة والمدعوين بموجب تصاريح معتمدة.وتابع: |أيضا يتم السماح بدخول الصحفيين والإعلاميين ومندوبي القنوات الفضائية المصرح لهم بتغطية أحداث المباراة بموجب تصاريح معتمدة من الباب الرئيسي للاستاد|.وشدد المصدر على الالتزام بالتعليمات الأمنية حرصًا على خروج المباراة بصورة مشرفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المباراة ولاعبي الفريقين تحسبا لأي حالة طارئة.
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