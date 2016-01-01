تمكن، اليوم الأربعاء، رجال الإدارة العامة للمرور، من إعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، عقب رفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق إسكندرية الزراعى أمام المتجه من الأقاليم وفى طريقه إلى القاهرة