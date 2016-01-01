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إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق«القاهرة-إسكندرية» الزراعي
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ديسمير
2016
10:49 AM
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تمكن، اليوم الأربعاء، رجال الإدارة العامة للمرور، من إعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، عقب رفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق إسكندرية الزراعى أمام المتجه من الأقاليم وفى طريقه إلى القاهرة
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق |القاهرة ـــــ إسكندرية| الزراعى.وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات، ورفع آثار الحادث ونتج عن ذلك إصابة شخصين |بجروح|، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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