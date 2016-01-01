قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضًا مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتي كان تحصَّل عليها في صورة رشوة.وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات في تلك القضية مع المتهمين: قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريـال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى كل أطرافها وشهودها.