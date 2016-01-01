-
رياضة
- المصري صلاح يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي
- اليوم.. الأهلي يضع خطة اقتحام حصون الزمالك في القمة 113
- المنصورة يواجه فاركو في دوري المظاليم
- المصري يفتتح اليوم فرعه الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة
- دمياط يتعاقد مع لاعب الأسيوطي موسمين ونصف
- الناظر يعلن اليوم تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور
- توتنهام يواجه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
- الاتحاد يوافق على إعارة «كاسونجو» إلى بني ياس بـ 14 مليون جنيه
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الداخلية
- 19 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لوادي دجلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حبس مدير عام مشتريات مجلس الدولة واثنين آخرين في قضية الرشوة 4 أيام
قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة
وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضًا مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتي كان تحصَّل عليها في صورة رشوة.وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات في تلك القضية مع المتهمين: قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريـال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى كل أطرافها وشهودها.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)