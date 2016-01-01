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«الأمور المستعجلة» تنظر اليوم استئناف إنهاء فرض الحراسة على «المعلمين»
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ديسمير
2016
07:47 AM
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تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين
كان محمود عبد الكريم مدير إدارة نقابة المعلمين، أقام دعوى ضد علي أمين علي الحارس القضائي؛ لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذي ينتمي أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.
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