تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين