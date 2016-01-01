ترجع الواقعة عندما أقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد في صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.يذكر أن المحكمة أجّلت نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذي ألزم المدعي عليهما بسداد 24 ألف جنيه للبنك، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 جنيه أتعاب محاماة ومصاريف.